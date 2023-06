Visite de la Ferme de Fage « été à la ferme » 41 allée des Noyers Saint-Cyprien, 7 juillet 2023, Saint-Cyprien.

Saint-Cyprien,Dordogne

Visite de la ferme avec explication de la production de noix et de l’élevage de brebis.

Démonstration chien de troupeau. Entrée gratuite

Tous les vendredi en Juillet / Août à 10 h.

2023-07-07 fin : 2023-07-07 . .

41 allée des Noyers

Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Visit the farm and learn about walnut production and ewe breeding.

Herding dog demonstration. Free admission

Every Friday in July/August at 10 a.m

Visite la granja y aprenda sobre la producción de nueces y la cría de ovejas.

Demostración de perros pastores. Entrada gratuita

Todos los viernes de julio y agosto a las 10.00 h

Besuch des Bauernhofs mit Erklärung der Nussproduktion und der Schafzucht.

Vorführung eines Herdenhundes. Eintritt frei

Jeden Freitag im Juli / August um 10 Uhr

Mise à jour le 2023-06-24 par Périgord Noir Vallée Dordogne