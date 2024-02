40ème Salon International des Minéraux et Fossiles de Bogny-sur-Meuse Cosec de Levrézy Château Regnault, samedi 19 octobre 2024.

40ème Salon International des Minéraux et Fossiles de Bogny-sur-Meuse Venez découvrir en famille des milliers de merveilleux minéraux et fossiles de toute la planète présentés par des exposants venus de toute la France et de l’étranger. 19 et 20 octobre Cosec de Levrézy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-19T09:00:00+02:00 – 2024-10-19T18:00:00+02:00

Fin : 2024-10-20T09:00:00+02:00 – 2024-10-20T18:00:00+02:00

Au programme de cette 40ème édition :

– des millers de minéraux et fossiles de toute la planète

– des bijoux, des pierres précieuses

– des exposants de toute la France et du monde

– des animations gratuites pour les enfants

– détermination gratuite de vos pierres

– une exposition inédite Les Dinosaures

De 9h à 18h non stop, au Cosec rue de la Vallée 08120 Bogny-sur-Meuse

Parking gratuit

Petite restauration

Entrée 2.50€ Gratuit -12ans

Cosec de Levrézy rue de la Vallée 08120 Bogny-sur-Meuse Château Regnault 08120 Ardennes Grand Est

ardennes minéraux

AMPB