40ème Salon Européen des Collectionneurs Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

40ème Salon Européen des Collectionneurs Figeac, 26 mai 2022, Figeac. 40ème Salon Européen des Collectionneurs Figeac

2022-05-26 – 2022-05-26

Figeac Lot Le Salon Européen des collectionneurs de Figeac est devenu au fil des éditions, une véritable institution. Le Jeudi de l’Ascension , depuis 40 ans, pas moins de 200 exposants et 2000 visiteurs, viennent de toute la France et d’Europe pour vendre et échanger leurs objets de collection à Figeac.

L’espace François Mitterrand devient un lieu prisé, le palais de la collection : les stands fourmillent de cartes postales, débordent de monnaies et livres anciens, disparaissent sous les vieux papiers, les jouets d’autrefois, les échantillons de parfum, les capsules de champagne, les albums de timbres… Un salon conduit depuis le début par l’Association des Collectionneurs de Figeac et ses Environs. contact@acfe46.fr +33 5 65 50 01 46 @salon des collectionneurs

Figeac

