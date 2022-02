40ÈME SALON DES ANTIQUITÉS ET DE LA BROCANTE DE QUALITÉ Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Une quarantaine d' exposants (antiquaires et brocanteurs professionnels exclusivement) viennent de toute la France y proposer meubles et objets dans un cadre confortable, sur 2000 m2 d'exposition dans le cadre habituel de la Halle du Haut Anjou que vous connaissez bien. Rendez-vous de passionnés depuis 40 ans, c'est aussi une place où l'on fait un bon commerce sous l'œil vigilant d'un expert agréé. Ces dernières années, le nombre de salons se réduisant, Château-Gontier a choisi de relever la qualité et la variété des marchandises proposées en opérant une sélection soigneuse des exposants. En complément, des artisans d'art proposent leurs savoir-faire en matière de restauration d'objets anciens. Respect des mesures sanitaires en vigueur. Le salon des Antiquités et de la Brocante de Qualité de Château-Gontier est devenu l'un des endroits les plus prisés de la région pour voir et acheter meubles, lustres, tapis, arts de la table, objets et tableaux anciens, etc… reservations@salon-antiquites-ouest.fr +33 6 14 10 32 49

