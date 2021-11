Montbéliard Montbéliard Doubs, Montbéliard 40ème salon de la carte postale, vieux papiers, philatelie et numismatique Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

2021-11-28 09:00:00 – 2021-11-28 17:30:00 place du Champ de Foire La Roselière

Montbéliard Doubs Organisé par le Cercle Cartophile du Pays de Montbéliard. > Entrée 2€ +33 3 81 34 45 65 Organisé par le Cercle Cartophile du Pays de Montbéliard. > Entrée 2€ place du Champ de Foire La Roselière Montbéliard

