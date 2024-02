40ème randonnée VTT & Cyclo de Wittersdorf Wittersdorf, dimanche 1 septembre 2024.

40ème randonnée VTT & Cyclo de Wittersdorf Wittersdorf Haut-Rhin

4 circuits VTT 2 circuits vélo route. Ravitaillements, buvette et repas paëlla sur réservation au 03 89 40 21 95 avant le 17/08/23

Pour cette édition de la randonnée VTT et route, le vélo-club de Wittersdorf a prévu des parcours variés pour vous évader dans nos beaux paysages du Sundgau.

Comme d’habitude, les circuits vont crescendo tant dans les kilomètres que dans les difficultés, et pour votre bien-être, plusieurs points de ravitaillements copieux et gratuits se trouveront sur les différents parcours. A l’arrivée, une buvette attendra les sportifs et il y aura la possibilité de prendre des repas chauds (Paëlla à 13 €, sur réservation avant le 26 août).

4 circuits VTT pour satisfaire tous les niveaux

19 Km (225 m D+)

31 Km (408 m D+)

41 Km (600 m D+)

51 Km (800 m D+).

2 circuits vélo route de 25 Km (224 m D+) et 56 Km (590 m D+) sur des parcours plutôt vallonnés

Vous êtes régulièrement entre 800 et 1000 participants, quelle que soit la météo !

Toute l’équipe organisatrice vous remercie de votre soutien et fera le nécessaire pour la renouveler en 2024.

Pour plus de détails descriptifs, ainsi que pour télécharger les cartes de la randonnée sur note site Web: https://sites.google.com/site/vcwittersdorf/rando_2022 et sur Facebook https://www.facebook.com/VeloClubWittersdorf/ EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01 07:00:00

fin : 2024-09-01 12:00:00

29 rue de Walheim

Wittersdorf 68130 Haut-Rhin Grand Est vcwittersdorf@laposte.net

