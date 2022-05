40ème Rallye Touristique à Saint-Perdoux Saint-Perdoux Saint-Perdoux Catégories d’évènement: Lot

Saint-Perdoux Lot Saint-Perdoux 6 6 EUR Rallye touristique n8h30- départ Place du village t inscription : Comité Permanent des Fêtes de Saint Perdoux nbilletterie sur place le jour de la manifestation Une aventure hors des sentiers battus ! nAu départ du village, avec votre voiture de collection ou de tout les jours, ouvrez une enveloppe ! c’est la première énigme et elle va vous emmener sur des routes inattendues à la découverte des trésors locaux du patrimoine que vous ne soupçonnez même pas ! Attendez vous à résoudre des énigmes drôles et surprenantes, un escape game du rural en sorte ! A midi, tout le monde (ou presque) arrive à destination pour partager un pique-nique convivial ! Et en fin de journée, avec l’annonce des résultats vous pouvez partager un repas pour refaire le match ! une expérience unique en son genre avec ses aficionados difficile à battre ! +33 6 33 05 23 59 Rallye touristique n8h30- départ Place du village t inscription : Comité Permanent des Fêtes de Saint Perdoux nbilletterie sur place le jour de la manifestation mairie

