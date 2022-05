40ème Nuit de la moisson Saint-Évarzec, 5 août 2022, Saint-Évarzec.

40ème Nuit de la moisson Saint-Évarzec

2022-08-05 – 2022-08-05

Saint-Évarzec Finistère

Organisée par Moisson et Traditions Au programme : nTout l’après-midi , bar, crêpes, gâteaux et glaces, jeux divers pour petits et grands. Pressée de cidre et expo de vieilles mécaniques agricoles. nDémonstration et initiation à la broderie. nPromenades en char à bancs ou à dos d’âne. nDiner en plein air vers 19h avec animations musicales : le groupe Au taquet et bal populaire avec séquence de FEST-NOZ animé par le groupe Les Costumers ». Un FEU D’ARTIFICE viendra clôturer cette soirée ! • tRepli prévu à la halle des sports en cas de mauvais temps.

Saint-Évarzec

