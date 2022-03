40ÈME FOIRE AUX COLLECTIONNEURS Mamers, 5 juin 2022, Mamers.

40ÈME FOIRE AUX COLLECTIONNEURS Gymnase Godard 82, Rue du Docteur Godard Mamers

2022-06-05 08:30:00 – 2022-06-05 17:30:00 Gymnase Godard 82, Rue du Docteur Godard

Mamers Sarthe

EUR 1.5 1.5 Plus d’une cinquantaine d’exposants vous attendent afin de partager leur passion et objets : timbres, cartes postales, monnaies, fèves, parfums, disques, vieux papiers, télécartes, étiquettes de fromages…

Possibilité de repas chaud sur réservation – Buvette et sandwichs sur place

Entrée : 1,50€ avec remise d’une carte souvenir

Plus d’infos au 02 43 33 45 39

L’Union Timbrologique et Cartophile Mamertine vous propose sa traditionnelle foire aux collectionneurs

+33 2 43 33 45 39

