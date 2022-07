40ème Fête des Bergers

40ème Fête des Bergers, 17 septembre 2022, . 40ème Fête des Bergers



2022-09-17 – 2022-09-17 40ème Fête des Bergers.

– 8h30 : qualifications pour le concours de chiens de bergers au stade

– 12h : repas sous chapiteau

– 14h : animations sous chapiteau

-14h30 : défilé

-15h : animations

– 18h : comice du fromage

– 19h : repas-spectacle

– 22h : 29èmes rencontres vocales pyrénéennes 40ème Fête des Bergers.

