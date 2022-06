40ème Festival Périgord Noir – Randonnée littéraire et Soirée Molière La Bachellerie La Bachellerie Catégories d’évènement: Dordogne

2022-08-08 16:00:00 – 2022-08-08

Dordogne Champagne ! le Festival du Périgord Noir fête avec éclat son 40e anniversaire.

Il a toujours été fidèle à ses rendez-vous avec le public tout au long de ces décennies, y compris en 2020 et 2021. Les artistes de plusieurs générations auront cette saison plaisir à se tendre la main autour de la flamme d’une saison particulièrement brillante. 16/18h : « Randonnée littéraire » autour du prix littéraire des musiciens 2022

Une randonnée pédestre dans le domaine des Fraux, autour des ouvrages sélectionnés dans le cadre de la sélection roman du prix littéraire des musiciens. 21h : Soirée Molière (400 ans de sa naissance)

