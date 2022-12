40ème Festival du Premier Film Francophone La Ciotat La Ciotat Office de Tourisme de La Ciotat La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône La Ciotat L’axe de programmation du Festival est clair : le premier film dans la ville Berceau du Cinéma.



Cette année, 9 courts métrages et 9 longs métrages sont en compétition. On retrouve dans la sélection des films qui, dans la profusion des sorties de chaque semaine, ne sont pas restés longtemps à l’affiche, et des avant-premières. Toutes les projections ont lieu en présence des équipes des films. Le Festival propose plusieurs séances par jour composées de courts métrages et de longs métrages. La compétition se déroule devant le public qui décerne son Prix mais aussi devant un jury de professionnels.



Des temps forts hors compétition rythment les 5 jours de festival avec des séances pédagogiques, des programmes de courts-métrages, une carte blanche… La Ciotat a le privilège de posséder un écrin unique : l'Éden Théâtre, le plus ancien cinéma du monde encore en activité, où l'association La Ciotat Berceau du Cinéma organise depuis 40 ans le Festival du Premier Film francophone.

