40ème édition Fêtes Guillaume Saint-Valery-sur-Somme

2022-07-16 – 2022-07-17

Saint-Valery-sur-Somme Somme Saint-Valery-sur-Somme Revivez, à travers ces deux jours, l’époque de Guillaume le Conquérant avec ses animations, le marché médiéval, les spectacles ainsi que le traditionnel défilé et ses costumes d’époque. Revivez, à travers ces deux jours, l’époque de Guillaume le Conquérant avec ses animations, le marché médiéval, les spectacles ainsi que le traditionnel défilé et ses costumes d’époque. lesfetesguillaume@gmail.com +33 6 88 28 29 90 http://www.lesfetesguillaume.com/ Revivez, à travers ces deux jours, l’époque de Guillaume le Conquérant avec ses animations, le marché médiéval, les spectacles ainsi que le traditionnel défilé et ses costumes d’époque. ©Véronique Dheilly

