2022-08-03 21:00:00 – 2022-08-03 Champagne ! le Festival du Périgord Noir fête avec éclat son 40e anniversaire.

Il a toujours été fidèle à ses rendez-vous avec le public tout au long de ces décennies, y compris en 2020 et 2021. Les artistes de plusieurs générations auront cette saison plaisir à se tendre la main autour de la flamme d’une saison particulièrement brillante. Ce mercredi 3 août, vous est proposé en concert : “Total Schubert” Mathieu Herzog, direction

Orchestre Appassionato

Jeanne Gérard, soprano

Pierre Génisson, clarinette Petite pièce d’introduction Franz Schubert : Romance d’Hélène Schubert : mouvement lent de la Sonate Arpeggione, sonate en la mineur Schubert : Le Pâtre sur le rocher “Der Hirt auf dem Felsen” opus 129 D 965 Schubert : “La Jeune fille et la Mort” quatuor n°14 en ré mineur Champagne ! le Festival du Périgord Noir fête avec éclat son 40e anniversaire.

