40éme édition du Festival du Périgord Noir : "Mad Lover" Fanlac

Fanlac

40éme édition du Festival du Périgord Noir : "Mad Lover" Fanlac, 12 août 2022, Fanlac.

2022-08-12 18:00:00 – 2022-08-12

Fanlac Dordogne Fanlac Champagne ! le Festival du Périgord Noir fête avec éclat son 40e anniversaire.

Il a toujours été fidèle à ses rendez-vous avec le public tout au long de ces décennies, y compris en 2020 et 2021. Les artistes de plusieurs générations auront cette saison plaisir à se tendre la main autour de la flamme d’une saison particulièrement brillante. Ce vendredi 12 août :

18h : The mad lover

Ivresse de la mélancolie : un violon, un clavecin

Théotime Langlois de Sawarte, violon/ Justin Taylor, clavecin Fanlac

