40éme édition du Festival du Périgord Noir : Le Concert anniversaire !

2022-08-04 – 2022-08-04

Champagne ! le Festival du Périgord Noir fête avec éclat son 40e anniversaire.

Il a toujours été fidèle à ses rendez-vous avec le public tout au long de ces décennies, y compris en 2020 et 2021. Les artistes de plusieurs générations auront cette saison plaisir à se tendre la main autour de la flamme d’une saison particulièrement brillante.

Ce jeudi 4 août, vous est proposé en concert : Le Concert anniversaire !

Mathieu Herzog, direction

Orchestre Appassionato

Jeanne Gérard, soprano

Pierre Génisson, clarinette

Gérard Caussé, alto

Mahler : 5ème symphonie (Adagietto)

Mozart : Concerto pour clarinette et orchestre

Gershwin : West side Story “I feel pretty”

Till There Was You – The Music Man

Gounod “Air des bijoux”

Puccini “ O mio babino caro”

Meine Lippen, die kussen so heiss

Gershwin : pièces pour clarinette

+33 5 53 51 95 17

https://festivalmusiqueperigordnoir.com/

