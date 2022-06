40éme édition du Festival du Périgord Noir : L’Académie fait la fête!

2022-08-16 18:00:00 – 2022-08-16 Champagne ! le Festival du Périgord Noir fête avec éclat son 40e anniversaire.

Il a toujours été fidèle à ses rendez-vous avec le public tout au long de ces décennies, y compris en 2020 et 2021. Les artistes de plusieurs générations auront cette saison plaisir à se tendre la main autour de la flamme d’une saison particulièrement brillante. Ce mardi 16 août :

L’académie fait la fête : Concert instrumental « L’héritage de Corelli »

Concerti grossi (Corelli, Haendel, Valentini, Avison, Germiniani, etc.) avec les instrumentistes de l’Académie sous la direction de Johannes Pramsohler L’académie fait la fête : Concert instrumental « L’héritage de Corelli ». Concerti grossi (Corelli, Haendel, Valentini, Avison, Germiniani, etc.) avec les instrumentistes de l’Académie sous la direction de Johannes Pramsohler Champagne ! le Festival du Périgord Noir fête avec éclat son 40e anniversaire.

