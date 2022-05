40éme édition du Festival du Périgord Noir : Cinéma Montignac Montignac Catégories d’évènement: Dordogne

Montignac

40éme édition du Festival du Périgord Noir : Cinéma Montignac, 10 août 2022, Montignac. 40éme édition du Festival du Périgord Noir : Cinéma Place Bertrand de Born Cinéma le Vox Montignac

2022-08-10 – 2022-08-10 Place Bertrand de Born Cinéma le Vox

Montignac Dordogne Champagne ! le Festival du Périgord Noir fête avec éclat son 40e anniversaire.

Il a toujours été fidèle à ses rendez-vous avec le public tout au long de ces décennies, y compris en 2020 et 2021. Les artistes de plusieurs générations auront cette saison plaisir à se tendre la main autour de la flamme d’une saison particulièrement brillante. Ce mercredi 10 août :

A 18h : Rencontre avec Florencia Di Concilio (Prix Michel Legrand 2021), avec la projection du film d’animation “Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary” (film de Rémi Chayé) A 20h : Le cinéma de Karol Beffa

Place Bertrand de Born Cinéma le Vox Montignac

