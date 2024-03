40ème édition du Festival du Cinéma européen Place du Vieux Marché aux Chevaux Lille, vendredi 5 avril 2024.

Cet anniversaire marque non seulement quatre décennies de passion et d’hommage à la diversité du septième art aux quatre coins de l’Europe.

A l’occasion de cette 40ème édition, c’est avec une grande fierté que nous perpétuons cette tradition en vous présentant une sélection minutieuse de courts métrages avec, peut-être, les futurs talents du cinéma européen.

Du drame émouvant à la comédie subtile, du documentaire percutant à l’œuvre expérimentale, chaque court métrage choisi captive, émeut et pousse à la réflexion tout en permettant de découvrir la singularité de l’univers de chaque artiste.

Nous sommes également ravis et ravies d’annoncer une nouvelle initiative pour cette édition spéciale : la mise en place d’un prix spécial récompensant la meilleure réalisatrice, en partenariat avec le programme Stand Up de L’Oréal Paris, une façon de célébrer la créativité féminine qui enrichit le monde du cinéma.

Rendez-vous dans les cinémas lillois : L’UGC Ciné Cité, le Majestic, et l’Univers.

Le Festival du Cinéma européen vous attend également nombreux au Village situé sur la Place du Vieux Marché aux Chevaux, à la sortie du métro République Beaux-Arts.

Pendant 5 jours, c’est l’occasion de profiter des différentes activités et animations organisées sur le thème du cinéma. Des créateurs et créatrices de la MEL seront également présents et présentes.Place du Vieux Marché aux Chevaux

Bon festival à toutes et tous !

Place du Vieux Marché aux Chevaux Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France