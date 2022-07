40ème Cross du Plan d’eau Dompierre-sur-Besbre Dompierre-sur-Besbre Catégories d’évènement: Allier

Allier Dompierre-sur-Besbre Pour la performance ou pour le plaisir, le cross de Dompierre sur Besbre propose un parcours roulant autour du plan d’eau des Percières.

Tout est prévu pour le confort des coureurs : vestiaires chauffés, douches, buvette. bernard.chapon@orange.fr +33 6 83 41 20 42 https://eaccdompierre.sportsregions.fr/ Dompierre-sur-Besbre

