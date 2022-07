40ème Brocante de La Houssoye La Houssoye La Houssoye Catégories d’évènement: La Houssoye

40ème Brocante de La Houssoye

La Houssoye, 17 juillet 2022

2022-07-17 07:30:00 – 2022-07-17 18:00:00

Oise La Houssoye La traditionnelle brocante de LA HOUSSOYE est de retour.

Venez nombreux ! Installation des exposants de 5h30 à 7h30

Accueil des visiteurs de 7h30 à 18h00

3 euros le mètre par tranche de 2 mètres Restauration et Bar sur place

WC comitedesfeteslahoussoye2021@gmail.com +33 7 85 45 43 69 La traditionnelle brocante de LA HOUSSOYE est de retour.

La Houssoye

