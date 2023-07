Exposition sur les galets 40C route de la Paillanche Manthes, 3 juillet 2023, Manthes.

Manthes,Drôme

Tout savoir sur nos galets : géologie, préhistoire, architecture, art, écosystème de la vallée de la Galaure. Cette exposition s’adresse à un public adulte, mais les animations de dessin sur galet sont pour tous !.

2023-07-03 15:30:00 fin : 2023-08-30 17:30:00. .

40C route de la Paillanche Bibliothèque de Manthes

Manthes 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Learn all about our pebbles: geology, prehistory, architecture, art and the Galaure valley ecosystem. This exhibition is aimed at adults, but the pebble-drawing activities are for everyone!

Descubra todo sobre nuestros guijarros: geología, prehistoria, arquitectura, arte y el ecosistema del valle de Galaure. Esta exposición está dirigida a los adultos, pero las actividades de dibujo con guijarros son para todos los públicos

Alles über unsere Kieselsteine: Geologie, Vorgeschichte, Architektur, Kunst und das Ökosystem des Galaure-Tals. Diese Ausstellung richtet sich an ein erwachsenes Publikum, aber die Animationen zum Zeichnen auf Kieselsteinen sind für alle geeignet!

Mise à jour le 2023-07-08 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche