Jouons à la médiathèque ! 40bis Place de la Libération. Vouneuil-sur-Vienne, 21 février 2024 15:00, Vouneuil-sur-Vienne.

Vouneuil-sur-Vienne,Vienne

Profitons des vacances pour aller jouer à la médiathèque ! Jeux et jouets à découvrir, pour partager des moments joyeux et intergénérationnels..

2024-02-21 fin : 2024-02-21 18:30:00. .

40bis Place de la Libération. médiathèque de Vouneuil-sur-Vienne

Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Let’s take advantage of the vacations to play at the multimedia library! Games and toys to discover, to share joyful intergenerational moments.

Aprovechemos las vacaciones para jugar en la biblioteca multimedia Hay juegos y juguetes por descubrir, para compartir momentos divertidos e intergeneracionales.

Nutzen wir die Ferien, um in der Mediathek zu spielen! Spiele und Spielsachen warten darauf, entdeckt zu werden, um fröhliche und generationsübergreifende Momente zu teilen.

