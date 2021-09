#40ansTGV – Voyager à grande vitesse Cité du Train – Patrimoine SNCF, 18 septembre 2021, Mulhouse.

### **_2021 marque les 40 ans du TGV !_** _À cette occasion, la Cité du Train – qui fête également ses 50 ans cette année – présentera au public le 18 septembre une nouvelle scénographie de l’exposition permanente “Les Quais de l’Histoire”, dédiée à la grande vitesse ferroviaire et à son histoire._ En cette **année européenne du rail**, cet évènement s’inscrit comme un temps fort des Journées Européennes du Patrimoine, en partenariat avec la SNCF et m2a (Mulhouse Alsace Agglomération). Ce nouvel aménagement permettra de **découvrir le « système TGV »** : la spécificité des voies à grande vitesse, la signalisation, les infrastructures nouvelles et les gares. Les visiteurs découvriront cette histoire d’innovation à travers des archives, des supports audio-visuels et des maquettes objets inédits sortis des réserves. **Des origines de la grande vitesse aux enjeux de la mobilité de demain**, les visiteurs seront invités à (re)découvrir cette aventure humaine, esthétique et technologique qui a révolutionné notre rapport au temps et au territoire.

Ouverture au public d’un nouvel espace dédié à la grande vitesse et son histoire à l’occasion des 40 ans du TGV : “Voyager à grande vitesse”

