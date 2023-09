Animation spéciale halloween à la ferme de Sinsac 4069 route du meunier Nanthiat, 27 octobre 2023, Nanthiat.

Nanthiat,Dordogne

15h Atelier pour petits et grands pour fabriquer des lampions soit creusés dans une citrouille, soit en papier coloré type lanterne chinoise. Atelier Matériel inclus 5€ par personne.

15h- 19h Echange de semences paysannes libre et gratuit.

19h Repas table paysanne.

2023-10-27 fin : 2023-10-29 . .

4069 route du meunier Ferme de Sinsac

Nanthiat 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



3pm Workshop for young and old to make lanterns, either hollowed out of a pumpkin, or out of colored paper like a Chinese lantern. Materials included 5? per person.

3pm- 7pm Free peasant seed exchange.

7pm Country-style meal

15.00 h Taller para que pequeños y mayores hagan farolillos, ya sea ahuecados a partir de una calabaza o hechos con papel de colores como un farolillo chino. Materiales incluidos. 5? por persona.

15.00-19.00 Intercambio gratuito de semillas.

19.00 Comida campestre

15:00 Uhr Workshop für Kinder und Erwachsene zur Herstellung von Lampions, entweder aus einem Kürbis oder aus buntem Papier im Stil einer chinesischen Laterne. Workshop inklusive Material 5? pro Person.

15-19 Uhr Tausch von bäuerlichem Saatgut, kostenlos und frei.

19 Uhr Essen am Bauerntisch

