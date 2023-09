Visite de ferme et table paysanne 4069 route du meunier Nanthiat, 29 septembre 2023, Nanthiat.

Nanthiat,Dordogne

Aurore et Egbert Olsman vous propose une table paysanne autour de l agroécologie, l autonomie alimentaire et l auto-construction.

Accueil a partir de 18h avec visite de la ferme, apéritif et repas à partir de 19h..

2023-09-29 fin : 2024-06-30 . .

4069 route du meunier Ferme de Sinsac

Nanthiat 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Aurore and Egbert Olsman invite you to a « table paysanne » around agroecology, food autonomy and self-building.

Welcome from 6pm with a tour of the farm, aperitif and meal from 7pm.

Aurore y Egbert Olsman le invitan a unirse a ellos en una « table paysanne » (comida campestre) centrada en la agroecología, la autonomía alimentaria y la autoconstrucción.

Bienvenida a partir de las 18:00, visita de la granja, aperitivo y comida a partir de las 19:00.

Aurore und Egbert Olsman bieten Ihnen einen Bauerntisch rund um die Themen Agrarökologie, Ernährungsautonomie und Selbstbau.

Empfang ab 18 Uhr mit Besichtigung des Bauernhofs, Aperitif und Essen ab 19 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-19 par Isle-Auvézère