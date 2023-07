Repas Champêtre 4069 route du meunier Nanthiat, 16 juillet 2023, Nanthiat.

Nanthiat,Dordogne

Tous les dimanches

Aurore et Egbert vous accueillent tous les dimanches soirs de l été pour des repas champêtres en plein air à la ferme !!!.

2023-07-16 fin : 2023-07-16 . .

4069 route du meunier Ferme de Sinsac

Nanthiat 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Every sunday

Aurore and Egbert welcome you every Sunday evening in summer for country meals in the open air at the farm!

Todos los domingos

Aurore y Egbert te dan la bienvenida todos los domingos por la noche durante el verano para disfrutar de comidas campestres al aire libre en la granja

Jeden Sonntag

Aurore und Egbert begrüßen Sie jeden Sonntagabend im Sommer zu ländlichen Mahlzeiten unter freiem Himmel auf dem Bauernhof!!!

Mise à jour le 2023-06-14 par Isle-Auvézère