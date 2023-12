Noël à L’O des Sucs 405 impasse du complexe sportif Yssingeaux, 27 décembre 2023 14:00, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

Le centre aquatique L’O des Sucs organise pour Noël un atelier boules de neige, le traineau du père noël et piste de glisse…

Et jusqu’à Noël, tente de trouver le lutin farceur caché dans l’établissement !.

2023-12-27 14:00:00 fin : 2023-12-27 18:00:00. .

405 impasse du complexe sportif Centre Aquatique L’O des Sucs

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The L’O des Sucs aquatic center is organizing a snowball workshop, Santa’s sleigh and toboggan run for Christmas…

And right up until Christmas, try to find the prankster elf hidden inside!

Para Navidad, el centro acuático L’O des Sucs organiza un taller de bolas de nieve, el trineo de Papá Noel y una pista de deslizamiento…

Y hasta Navidad, ¡intenta encontrar al duende embaucador escondido en el centro!

Das Wassersportzentrum L’O des Sucs organisiert zu Weihnachten einen Schneeball-Workshop, den Schlitten des Weihnachtsmanns und eine Rutschbahn…

Und bis Weihnachten kannst du versuchen, den Kobold zu finden, der sich in der Einrichtung versteckt hat!

Mise à jour le 2023-12-06 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire