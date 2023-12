Téléthon Centre Aquatique L’O des Sucs 405 impasse du complexe sportif Yssingeaux, 9 décembre 2023 14:30, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

Le centre aquatique l’O des Sucs propose pour le Téléthon un défi de natation organisé par le club des Dauphins Yssingelais.

Et un challenge d’aqua-bike !.

2023-12-09 14:30:00 fin : 2023-12-09 17:30:00. .

405 impasse du complexe sportif Centre aquatique L’O des Sucs

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



For the Telethon, the L’O des Sucs aquatic center is offering a swimming challenge organized by the Dauphins Yssingelais club.

And an aqua-bike challenge!

El centro acuático L’O des Sucs organiza un desafío de natación para el Teletón, organizado por el club Dauphins Yssingelais.

Y un desafío de aquabike

Das Wassersportzentrum L’O des Sucs bietet für den Telethon eine Schwimm-Challenge an, die vom Club Dauphins Yssingelais organisiert wird.

Und eine Aqua-Bike-Challenge!

