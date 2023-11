Journée découverte du centre aquatique l’O des Sucs 405 impasse du complexe sportif Yssingeaux, 25 novembre 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

L’O des Sucs ouvre ses portes en mettant en avant les habitants de la Communauté de Commune des Sucs..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

405 impasse du complexe sportif Centre aquatique l’ O des sucs

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



L’O des Sucs opens its doors to showcase the residents of the Communauté de Commune des Sucs.

L’O des Sucs abre sus puertas para dar a conocer a los habitantes de la Communauté de Commune des Sucs.

Das O des Sucs öffnet seine Türen und stellt die Bewohner der Communauté de Commune des Sucs in den Vordergrund.

Mise à jour le 2023-11-15 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire