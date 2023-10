Aqua- activités 405 impasse du complexe sportif Yssingeaux, 31 octobre 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

L’O des sucs pense aussi aux plus grands pour la soirée d’Halloween..

2023-10-31 18:30:00 fin : 2023-10-31 19:15:00. EUR.

405 impasse du complexe sportif Centre aquatique L’O des sucs

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



L’O des sucs is also thinking of older children for Halloween evening.

L’O des sucs también piensa en los niños mayores para la noche de Halloween.

L’O des sucs denkt auch an die älteren Kinder für den Halloween-Abend.

Mise à jour le 2023-10-10 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire