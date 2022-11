Bal Trad gratuit 405, Cap del Pount, Oust (09)

Gratuit

avec Tradadou 405, Cap del Pount, Oust (09) 405, Cap del Pount, 09140 Oust, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39924 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Attention! Notez bien que ce bal aura lieu à OUST: Route d’Aulus, Salle communale du Garbet (anciennement MJC d’OUST) (*). – 19h00 à 20h00: Initiation – 20h00 à 21h00: Auberge espagnole – 21h00 à Minuit: Bal trad avec nos musiciens Venez nombreux nous retrouver à notre traditionnel bal mensuel, le dernier de l’année! Patricia sera là pour vous guider et vous initier aux danses trad, au son de nos musiciens. Que vous soyez novices ou danseurs confirmés, jeunes ou moins jeunes, nous serons heureux de partager avec vous cette belle soirée en musique. A très bientôt. (*): Le bal a lieu une fois sur deux à Oust, une fois sur deux à Seix. source : événement Bal Trad gratuit publié sur AgendaTrad

