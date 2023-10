Escape Game « La quête du propulseur perdu » 404 Rue du Musée Brassempouy, 2 novembre 2023, Brassempouy.

Brassempouy,Landes

Dans ce nouvel escape game, réalisé en partenariat avec Fun Room, les participants en autonomie disposeront d’une heure pour résoudre l’énigme du propulseur perdu !

De 2 à 7 personnes.

Cet escape est destiné aux experts des escapes !.

2023-11-02

404 Rue du Musée PréhistoSite de Brassempouy

Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine



In this new escape game, created in partnership with Fun Room, independent participants have one hour to solve the riddle of the lost thruster!

From 2 to 7 people.

This escape is for escape experts!

En este nuevo juego de escape, creado en colaboración con Fun Room, los participantes dispondrán de una hora para resolver el enigma del propulsor perdido

Para 2 a 7 personas.

¡Este juego de escape es para expertos en escapismo!

In diesem neuen Escape Game, das in Zusammenarbeit mit Fun Room durchgeführt wird, haben die selbstständigen Teilnehmer eine Stunde Zeit, um das Rätsel des verlorenen Antriebs zu lösen!

Von 2 bis 7 Personen.

Dieses Escape-Room ist für Escape-Experten gedacht!

