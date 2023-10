Atelier parure en (fausses) dents humaines 404 rue du musée Brassempouy, 31 octobre 2023, Brassempouy.

Brassempouy,Landes

Créez une parure originale et horrifique ! A l’aide d’un outil en silex, percez et ocrez vos perles… en (fausses) dents humaines.

Pour petits et grands à partir de 8 ans, les enfants doivent être accompagnés. Réservation conseillée, places limitées.

En supplément du billet d’entrée..

2023-10-31

404 rue du musée PréhistoSite de Brassempouy

Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine



Create an original and horrific ornament! Using a flint tool, drill and ochre your beads… into (fake) human teeth.

For children aged 8 and over. Children must be accompanied. Reservations recommended, places limited.

In addition to admission.

¡Crea una pieza de bisutería original y terrorífica! Con una herramienta de sílex, taladre y ocre sus cuentas… en dientes humanos (falsos).

Para niños a partir de 8 años, acompañados. Se recomienda reservar, plazas limitadas.

Además de la entrada.

Erstellen Sie einen originellen Horrorschmuck! Mit einem Werkzeug aus Feuerstein durchbohrst und ockerst du deine Perlen … aus (falschen) menschlichen Zähnen.

Für Groß und Klein ab 8 Jahren, Kinder müssen begleitet werden. Reservierung empfohlen, begrenzte Plätze.

Zusätzlich zur Eintrittskarte.

