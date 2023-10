9ème édition du championnat européen et mondial de tir aux armes et jet préhistoriques 404 rue du musée Brassempouy, 20 octobre 2023, Brassempouy.

9ème édition du championnat européen et mondial de tir et de jet préhistoriques. Au programme de ces journées : compétition, initiation et animation.

Epreuves de tir à l’arc, de tir au propulseur, bâton de jet, tir de précision au propulseur.

Autour du site archéologique des grottes du pape.

A ne pas manquer le vendredi 20 octobre à 18h, une conférence donnée par Emilie Guillaud (docteur en archéo-ichtyologie) : L’Homme est-il pêcheur ? « . Gratuit..

9th European and World Prehistoric Shooting and Throwing Championships. On the program: competition, initiation and entertainment.

Competitions in archery, thruster shooting, throwing sticks and precision thruster shooting.

Around the archaeological site of the grottes du pape.

Don’t miss a lecture by Emilie Guillaud (PhD in archaeo-ichthyology) on Friday October 20 at 6pm: Is man a fisherman? « . Free admission.

9º Campeonato de Europa y del Mundo de tiro y lanzamiento prehistóricos. En el programa: competición, iniciación y entretenimiento.

Competiciones de tiro con arco, tiro con propulsor, lanzamiento de bastones y tiro de precisión con propulsor.

En torno al yacimiento arqueológico de las grottes du pape.

No se pierda la conferencia de Emilie Guillaud (doctora en arqueo- ictiología) el viernes 20 de octubre a las 18h: ¿Es el hombre un pescador? « . Entrada gratuita.

9. Ausgabe der europäischen und weltweiten Meisterschaft im prähistorischen Schießen und Werfen. Auf dem Programm stehen Wettkämpfe, Einführungen und Animationen.

Wettkämpfe im Bogenschießen, Schießen mit dem Treibsatz, Wurfstab, Präzisionsschießen mit dem Treibsatz.

Rund um die archäologische Stätte der Grottes du pape.

Nicht verpassen sollten Sie am Freitag, den 20. Oktober um 18 Uhr einen Vortrag von Emilie Guillaud (Doktorin der Archäo-Ichtyologie) : Ist der Mensch ein Fischer? « . Kostenlos.

