La visite des coulisses du mardi 404 Rue du Musée Brassempouy, 15 août 2023, Brassempouy.

Brassempouy,Landes

Découvrez l’envers du décor avec le directeur du PréhistoSite au travers d’une visite particulière. Une visite des coulisses de toutes nos installations avec le site archéologique des grottes du Pape en option..

2023-08-15 fin : 2023-08-15 16:00:00. EUR.

404 Rue du Musée PréhistoSite de Brassempouy

Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine



Discover what goes on behind the scenes with the PrehistoSite director on a special tour. A behind-the-scenes tour of all our facilities, with an optional visit to the Grottes du Pape archaeological site.

Descubra lo que ocurre entre bastidores con el director del PréhistoSite en una visita especial. Un recorrido entre bastidores por todas nuestras instalaciones, con una visita opcional al yacimiento arqueológico de Grottes du Pape.

Werfen Sie mit dem Direktor der PréhistoSite bei einer besonderen Führung einen Blick hinter die Kulissen. Ein Blick hinter die Kulissen all unserer Einrichtungen mit der archäologischen Stätte der Grottes du Pape als Option.

Mise à jour le 2023-06-30 par Landes Chalosse