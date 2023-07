Exposition « Voyager avec Ava » 404 Rue du Musée Brassempouy, 8 juillet 2023, Brassempouy.

Brassempouy,Landes

La prehistoire dans les Landes par Erolf Totort : cette exposition est un prêt du Département des Landes dans le cadre du dispositif Connaissance partagée et valorisation du Patrimoine des Landes. Elle dévoile également le processus de création d’un livre présentant chaque étape de sa fabrication : du projet à la présentation de l’album aux lecteurs..

2023-07-08 fin : 2023-10-01 . .

404 Rue du Musée PréhistoSite de Brassempouy

Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine



Prehistory in the Landes by Erolf Totort: this exhibition is on loan from the Landes department as part of the « Connaissance partagée et valorisation du Patrimoine des Landes » program. It also unveils the process of creating a book, presenting each stage of its production: from the project to the presentation of the album to readers.

Prehistoria en las Landas de Erolf Totort: esta exposición es un préstamo del Departamento de las Landas en el marco del programa « Conocimiento compartido y valorización del patrimonio de las Landas ». También desvela el proceso de creación de un libro, presentando cada etapa de su producción: desde el proyecto hasta la presentación del álbum a los lectores.

Die Vorgeschichte in den Landes von Erolf Totort: Diese Ausstellung ist eine Leihgabe des Département des Landes im Rahmen des Programms « Connaissance partagée et valorisation du Patrimoine des Landes » (Gemeinsame Kenntnis und Aufwertung des Kulturerbes der Landes). Sie zeigt auch den Entstehungsprozess eines Buches, wobei jeder Schritt der Herstellung vorgestellt wird: vom Entwurf bis zur Präsentation des Albums für die Leser.

Mise à jour le 2023-06-30 par Landes Chalosse