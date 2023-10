Visite accompagnée de la chapelle Notre-Dame-du-rugby 404 Route de la Chapelle Larrivière-Saint-Savin, 12 septembre 2023, Larrivière-Saint-Savin.

Larrivière-Saint-Savin,Landes

Tout a commencé après un drame survenu le 10 septembre 1964 : 3 joueurs de l’US Dax (Jean Othats,

Raymond Albaladejo et Emile Carrère) périssent dans un accident de voiture en rentrant d’un match amical. En leur mémoire, l’abbé Michel Devert entreprend de défricher une chapelle en ruine située sur les hauteurs de Larrivière-Saint-Savin pour la transformer en sanctuaire dédié au rugby. Elle sera baptisée « Notre-Dame-du-Rugby ». Inaugurée en 1967, elle attire des curieux du monde entier. Irlande, Amérique du Sud, Angleterre, Australie… Chaque année, un cortège de passionnés fait le déplacement pour admirer les lieux. Ici, tout est rugby. Même les vitraux, qui illustrent la Vierge Marie « à la mêlée » ou « à la touche ». Depuis 2010, une salle d‘exposition abritant pas moins de 430 maillots de joueurs, dont de véritables pièces rares, a été créé à côté de la chapelle..

2023-09-12 fin : 2023-09-12 . .

404 Route de la Chapelle

Larrivière-Saint-Savin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine



It all began with a tragedy on September 10, 1964: 3 US Dax players (Jean Othats,

Raymond Albaladejo and Emile Carrère) perished in a car accident on their way home from a friendly match. In their memory, Abbé Michel Devert undertook to clear a ruined chapel on the heights of Larrivière-Saint-Savin and transform it into a sanctuary dedicated to rugby. It was christened « Notre-Dame-du-Rugby ». Inaugurated in 1967, it attracts visitors from all over the world. Ireland, South America, England, Australia… Every year, a procession of enthusiasts makes the trip to admire the site. Everything here is rugby. Even the stained glass windows, which depict the Virgin Mary « in the scrum » or « in the touch ». Since 2010, a showroom housing no fewer than 430 players? jerseys, including some truly rare pieces, has been created next to the chapel.

Todo empezó con una tragedia el 10 de septiembre de 1964: 3 jugadores del Dax estadounidense (Jean Othats,

Raymond Albaladejo y Emile Carrère) murieron en un accidente de coche cuando regresaban de un partido amistoso. En su memoria, el abate Michel Devert se dedicó a desenterrar una capilla en ruinas en las alturas de Larrivière-Saint-Savin y a transformarla en un santuario dedicado al rugby. Fue bautizado con el nombre de « Notre-Dame-du-Rugby ». Inaugurado en 1967, atrae a visitantes de todo el mundo. Irlanda, Sudamérica, Inglaterra, Australia… Cada año, una procesión de aficionados al rugby acude a admirar el lugar. Aquí todo es rugby. Incluso las vidrieras, que representan a la Virgen María « en el scrum » o « en la touch ». Desde 2010, se ha creado junto a la capilla una sala de exposición que alberga no menos de 430 camisetas de jugadores, entre ellas algunas piezas verdaderamente raras.

Alles begann nach einem Drama, das sich am 10. September 1964 ereignete: Drei Spieler des US Dax (Jean Othats,

Raymond Albaladejo und Emile Carrère) kamen bei einem Autounfall auf der Heimfahrt von einem Freundschaftsspiel ums Leben. Im Gedenken an sie begann der Pfarrer Michel Devert, eine verfallene Kapelle auf den Höhen von Larrivière-Saint-Savin zu roden, um sie in einen Rugby-Schrein umzuwandeln. Sie wird auf den Namen « Notre-Dame-du-Rugby » getauft. Der 1967 eingeweihte Ort zieht Neugierige aus der ganzen Welt an. Irland, Südamerika, England, Australien… Jedes Jahr kommen viele Begeisterte, um die Stätte zu bewundern. Hier dreht sich alles um Rugby. Sogar die Kirchenfenster, die die Jungfrau Maria « im Gedränge » oder « bei der Berührung » zeigen. Seit 2010 gibt es neben der Kapelle einen Ausstellungsraum mit 430 Spielertrikots, darunter einige echte Raritäten.

Mise à jour le 2023-08-31 par OT Grenade