Regard-Japon 403 avenue Jean Monnet Aix-en-Provence, 4 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Un spectacle plein de surprises avec en invitée spéciale, la pétillante japonaise Yuri, qui vous surprendra avec ses paroles bienveillantes et positives. Soirée unique au Théâtre Nô. Spectacle en 2 actes (possibilité de n’assister que le 1er acte).

2023-10-04 17:00:00 fin : 2023-10-04 . .

403 avenue Jean Monnet Parc Saint-Mitre

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A show full of surprises, with special guest, the bubbly Japanese Yuri, who will surprise you with her kind and positive words. A unique evening at the Théâtre Nô. Show in 2 acts (possibility of attending Act 1 only)

Un espectáculo lleno de sorpresas, con la invitada especial Yuri, una burbujeante artista japonesa que le sorprenderá con sus palabras amables y positivas. Una velada única en el Théâtre Nô. Espectáculo en 2 actos (con la posibilidad de asistir sólo al primer acto)

Eine Show voller Überraschungen mit einem besonderen Gast, der quirligen Japanerin Yuri, die Sie mit ihren wohlwollenden und positiven Worten überraschen wird. Ein einzigartiger Abend im Nô-Theater. Aufführung in 2 Akten (Möglichkeit, nur den 1. Akt zu besuchen)

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme d’Aix en Provence