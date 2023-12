NUIT DE LA LECTURE 402 Rue Saint Nicolas Vittel, 19 janvier 2024, Vittel.

Vittel Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-19 18:00:00

fin : 2024-01-19

Théâtre musical pour les tout-petits « Cirrus Floccus » par la Cie ApiQuenotte : le musicien et sa mandole (cousine de la mandoline) sont compagnons de voyage. Ils s’éveillent au son délicat de la Sanza (petit piano à pouce), dans un univers inconnu fait de légèreté et de douceur.

Public 0-6 ans mais aussi pour les grands rêveurs….

0 EUR.

402 Rue Saint Nicolas

Vittel 88800 Vosges Grand Est



