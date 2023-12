EXPOSITION DE LA RÉCUP A LA MUSIQUE 402 Rue Saint Nicolas Vittel Catégories d’Évènement: Vittel

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-06 10:00:00

fin : 2024-02-24 12:00:00 Exposition d’instruments de musique fabriqués à partir de matériaux recyclés. Vernissage samedi 6 janvier 2024 à 11h00.

Tout public 0 EUR.

402 Rue Saint Nicolas

Vittel 88800 Vosges Grand Est

