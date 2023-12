CAFE LITTERAIRE DES LIVRES ET VOUS 402 Rue Saint Nicolas Vittel Catégories d’Évènement: Vittel

Début : Samedi 2024-01-06 10:15:00

Samedi 2024-01-06 10:15:00

fin : 2024-01-06 Venez partager vos coups de coeur littéraires ou simplement prendre quelques idées de lecture.

Ouvert à tous..

Ouvert à tous.

402 Rue Saint Nicolas

Vittel 88800

