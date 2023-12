CULTURE POP 402 Rue Saint Nicolas Vittel, 6 janvier 2024, Vittel.

Vittel Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-06 14:00:00

fin : 2024-01-06

Causerie en lien avec la pop culture : cinéma, séries, jeux vidéo et de société, mangas/comics, culture WEB… Viens partager tes coups de coeur et participer aux nouvelles acquisitions de la médiathèque !.

Causerie en lien avec la pop culture : cinéma, séries, jeux vidéo et de société, mangas/comics, culture WEB… Viens partager tes coups de coeur et participer aux nouvelles acquisitions de la médiathèque !Tout public

0 EUR.

402 Rue Saint Nicolas

Vittel 88800 Vosges Grand Est



Mise à jour le 2023-12-22 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE