CAFE LITTERAIRE DES LIVRES ET VOUS 402 Rue Saint Nicolas Vittel, 25 novembre 2023, Vittel.

Vittel,Vosges

Venez partager vos coups de coeur littéraires ou simplement prendre quelques idées de lecture. Ouvert à tous.. Tout public

Samedi 2023-11-25 10:15:00 fin : 2023-11-25 . 0 EUR.

402 Rue Saint Nicolas

Vittel 88800 Vosges Grand Est



Come and share your literary favourites or simply get some reading ideas. Open to all.

Venga y comparta sus favoritos literarios o simplemente coja algunas ideas de lectura. Abierto a todos.

Kommen Sie und teilen Sie Ihre literarischen Favoriten oder holen Sie sich einfach ein paar Anregungen zum Lesen. Offen für alle.

Mise à jour le 2023-11-02 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE