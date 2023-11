EXPOSITION PHOTOS COULEURS ET LUMIERES DE LA NATURE 402 Rue Saint Nicolas Vittel, 4 novembre 2023, Vittel.

Vittel,Vosges

Exposition de photographies par l’artiste Friedrich GIER. Images photographiques subtilement retravaillées par le biais d’une technique numérique personnelle, qui met en valeur la vibration d’une superbe palette de couleurs.

L’artiste tiendra une permanence le samedi 4 novembre 2023 à partir de 14h00.. Tout public

Samedi 2023-11-04 10:00:00 fin : 2023-12-23 12:00:00. 0 EUR.

402 Rue Saint Nicolas

Vittel 88800 Vosges Grand Est



Exhibition of photographs by artist Friedrich GIER. Photographic images subtly reworked using a personal digital technique, highlighting the vibrancy of a superb color palette.

The artist will be on hand on Saturday November 4, 2023 from 2.00 pm.

Exposición de fotografías del artista Friedrich GIER. Imágenes fotográficas sutilmente reelaboradas mediante una técnica digital personal, que resalta la vitalidad de una magnífica paleta de colores.

El artista estará presente el sábado 4 de noviembre de 2023 a partir de las 14.00 horas.

Ausstellung von Fotografien des Künstlers Friedrich GIER. Fotografische Bilder, die mithilfe einer persönlichen digitalen Technik subtil überarbeitet wurden, wodurch die Vibration einer wunderschönen Farbpalette hervorgehoben wird.

Der Künstler wird am Samstag, den 4. November 2023 ab 14.00 Uhr eine Sprechstunde abhalten.

Mise à jour le 2023-11-13 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE