SOIREE JEUX DE SOCIETE 402 rue Saint Nicolas Vittel, 20 octobre 2023, Vittel.

Vittel,Vosges

La médiathèque de Vittel propose des soirées jeux de société dans le cadre de l’animation de son espace ludothèque : jeux de rôle, de plateau, jeux géants en bois, de coopération, de stratégie, d’enquête ou encore de connaissances, il y en a pour tous les goûts !

Ces soirées sont animées par l’association vosgienne PL’ASSO JEUX.

Tout public.

Vendredi 2023-10-20 16:00:00 fin : 2023-10-20 21:00:00. 0 EUR.

402 rue Saint Nicolas Bibliothèque médiathèque

Vittel 88800 Vosges Grand Est



The Vittel media library offers board game evenings as part of the activities of its games library: role-playing games, board games, giant wooden games, cooperation games, strategy games, investigation games or knowledge games, there is something for everyone!

These evenings are animated by the Vosges association PL’ASSO JEUX.

All public

La mediateca de Vittel propone tardes de juegos de mesa en el marco de las actividades de su ludoteca: juegos de rol, juegos de mesa, juegos gigantes de madera, juegos de cooperación, juegos de estrategia, juegos de investigación o juegos de conocimiento, ¡hay para todos los gustos!

Estas veladas son organizadas por la asociación de los Vosgos PL’ASSO JEUX.

Para el público en general

Die Mediathek in Vittel bietet im Rahmen der Animation ihres Ludothek-Bereichs Abende mit Gesellschaftsspielen an: Rollenspiele, Brettspiele, Riesenspiele aus Holz, Kooperationsspiele, Strategiespiele, Ermittlungsspiele oder Wissensspiele – für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Diese Abende werden von dem in den Vogesen ansässigen Verein PL’ASSO JEUX geleitet.

Für alle Altersgruppen

