CULTURE POP 402 Rue Saint Nicolas Vittel, 7 octobre 2023, Vittel.

Vittel,Vosges

Causerie en lien avec la pop culture : cinéma, séries, jeux vidéo et de société, mangas/comics, culture WEB… Viens partager tes coups de coeur et participer aux nouvelles acquisitions de la médiathèque !. Tout public

Samedi 2023-10-07 14:00:00 fin : 2023-10-07 15:00:00. 0 EUR.

402 Rue Saint Nicolas

Vittel 88800 Vosges Grand Est



Talk about pop culture: cinema, series, video and board games, mangas/comics, WEB culture… Come and share your favorites and participate in the library’s new acquisitions!

Charla sobre cultura pop: cine, series, videojuegos y juegos de mesa, mangas/cómics, cultura WEB… Venga a compartir sus favoritos y participe en las nuevas adquisiciones de la mediateca

Gespräche über Popkultur: Kino, Serien, Video- und Gesellschaftsspiele, Mangas/Comics, WEB-Kultur… Komm und teile deine Favoriten und beteilige dich an den Neuanschaffungen der Mediathek!

Mise à jour le 2023-09-29 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE