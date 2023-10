Châteaux en Fête – Château de Belet 402 route de Pierre Brune Saint-Aquilin, 13 avril 2024, Saint-Aquilin.

Saint-Aquilin,Dordogne

VISITE GUIDEE

Week-ends du 13 au 28 avril de 11h à 16h

Visite des extérieurs de la propriété avec possibilité de pique-nique

7€ la visite

20 € avec pique-nique

Réservation recommandée (car places limitées) : https://openagenda.com/agendas/93769245/events/54122021

Espèce seulement.

2024-04-13 fin : 2024-04-14 16:00:00. .

402 route de Pierre Brune

Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



GUIDED TOUR

Weekends from April 13 to 28, 11 a.m. to 4 p.m

Visit the exterior of the property with picnic facilities

7? per visit

20 ? with picnic

Reservations recommended (as places are limited): https://openagenda.com/agendas/93769245/events/54122021

Cash only

VISITA GUIADA

Fines de semana del 13 al 28 de abril de 11.00 a 16.00 horas

Recorrido por el exterior de la propiedad con picnic

7? por visita

20? con picnic

Se recomienda reservar (ya que las plazas son limitadas): https://openagenda.com/agendas/93769245/events/54122021

Sólo en efectivo

GEFÜHRTE TOUR

Wochenenden vom 13. bis 28. April von 11:00 bis 16:00 Uhr

Besichtigung der Außenanlagen des Anwesens mit Picknickmöglichkeit

7? pro Besuch

20 ? mit Picknick

Reservierung empfohlen (da begrenzte Plätze): https://openagenda.com/agendas/93769245/events/54122021

Nur Bargeld

Mise à jour le 2023-10-26 par Groupe CDT 24