Domaine de la Chopinière du Roy 402 route de la Rodaie Saint-Nicolas-de-Bourgueil, 12 juillet 2023, Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

Saint-Nicolas-de-Bourgueil,Indre-et-Loire

Bienvenue au domaine de la Chopinière du Roy ! Christophe et Sophie, vignerons passionnés vous accueillent pour une visite commentée et une dégustation de leurs cuvées….

Lundi 08:30:00 fin : . EUR.

402 route de la Rodaie

Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Welcome to the Domaine de la Chopinière du Roy! Passionate winemakers Christophe and Sophie welcome you for a guided tour and tasting of their vintages…

¡Bienvenido al Domaine de la Chopinière du Roy! Christophe y Sophie, viticultores apasionados, le dan la bienvenida para una visita guiada y una degustación de sus cosechas…

Willkommen auf der Domaine de la Chopinière du Roy! Christophe und Sophie, leidenschaftliche Winzer, begrüßen Sie zu einem kommentierten Besuch und einer Verkostung ihrer Cuvées…

Mise à jour le 2023-06-29 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE