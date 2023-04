Ouverture ateliers d’artistes 402, Kerhouguet 44410 St lyphard St lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Ouverture ateliers d’artistes 402, Kerhouguet 44410 St lyphard, 6 mai 2023, St lyphard. Ouverture ateliers d’artistes 6 – 8 mai 402, Kerhouguet 44410 St lyphard Entrée libre: 0 Eliane Cellery Meunier (peinture) vous accueillera avec plaisir au 402, Kerhouguet à Saint-Lyphard. Invitée : Sixtine Sévrière (graphisme-assemblage). 402, Kerhouguet 44410 St lyphard 402, Kerhouguet 44410 St lyphard St lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 70 13 04 19 »}, {« type »: « email », « value »: « yrellec@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/ouverture-ateliers-d-artistes-st-lyphard.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T14:00:00+02:00 – 2023-05-06T19:00:00+02:00

2023-05-08T14:00:00+02:00 – 2023-05-08T19:00:00+02:00 CULTURE EXPOSITION

